Власти Тайваня оштрафовали компанию Qualcomm на 773 млн долларов

Согласно выводам регулятора, Qualcomm допускала нарушения в течение по меньшей мере семи лет и злоупотребляла своим доминирующим положением в сфере CDMA, WCDMA и LTE, отказывая в лицензировании важных технологий компаниям, которые не принимали ее условий. За это время Qualcomm получила от тайваньских компаний 13,2 млрд долларов лицензионных отчислений.

Помимо наложения штрафа, комиссия также обязала Qualcomm отменить ряд соглашений, обязывающих конкурентов предоставлять данные о своих клиентах и другую информацию.

Представители Qualcomm сообщили, что компания не согласна с решением регулятора и намерена обжаловать его в ближайшие недели.

Напомним, что в настоящее время Qualcomm ведет тяжбу с Apple. Так, в январе этого года Apple подала иск против Qualcomm на 1 млрд долларов, в котором обвинила партнера в злоупотреблении своим положением на рынке и установлении кабальных условий лицензирования своих патентов. Позднее Apple подала против Qualcomm еще два иска в суды Китая и Великобритании.

В апреле Qualcomm направила в суд ответный иск против Apple, обвинив компанию из Купертино в целом ряде злоупотреблений, касающихся партнерства с Qualcomm. Позднее Qualcomm подала иски и против компаний Foxconn, Pegatron, Wistron и Compal, которые занимаются сборкой смартфонов Apple. Производитель чипов обвинил их в прекращении выплат отчислений за использование запатентованных технологий Qualcomm.