Флагман Nokia 9 показали на видео

В Сети появилось видео с еще непредставленным флагманским смартфоном Nokia 9, выход которого ожидается в начале будущего года. В ролике показан дизайн устройства, которое, по слухам, получит премиальные характеристики. Ролик был опубликован на YouTube-канале Concept Creator.

Ожидается, что смартфон будет оснащен корпусом из алюминия, а также поддержку беспроводной зарядки и защиту по IP68.

По части других характеристик предполагается, что гаджет будет оснащен 5,5-дюймовым AMOLED Quad HD дисплеем, а экран устройства будет изогнут по бокам. Также Nokia 9, вероятно, получит 3D-стекло и панель OLED.