СМИ: iMac Pro будет мощнейшим компьютером Apple

Новые iMac Pro станут самыми мощными компьютерами компании Apple, о чем свидетельствуют результаты тестов Geekbench, передает MacRumors. Согласно результатам тестирования, будущие новинки значительно превзойдут остальные «яблочные» компьютеры по части производительности.

Известно, что компьютеры будут оснащены 27-дюймовыми дисплеями Retina 5K, процессорами Xeon, имеющими до 8 вычислительных ядер, а также графической системой с производительностью до 22 терафлопсов.

В частности известно, что

результаты 8-ядерного iMac Pro в многоядерном режиме составили 23 536 баллов, что на 22 процента быстрее максимальной конфигурации Retina 5K.

А 10-ядерный iMac Pro достиг 35 917 баллов, обойдя на 41 процент топовый Mac Pro с 12-ядерным Xeon E5.

Что касается 18-ядерной модели, то ее производительность пока остается неизвестной.

Стоимость новых компьютеров будет стартовать от 4999 долларов, а поставки намечены на декабрь этого года.