WhatsApp разрешил следить за друзьями с помощью трансляции геопозиции

В популярном мессенджере WhatsApp появилась возможность делиться информацией о своем местоположении в режиме реального времени. Транслировать геотеги можно как отдельному человеку из списка контактов, так и целой группе.

«Геоданные - это простой и надежный способ сообщить, где вы находитесь. Вы можете использовать геоданные, чтобы встретиться с друзьями, сообщить, что вы в безопасности, или поделиться вашим маршрутом. Данная функция защищена сквозным шифрованием и дает вам возможность контролировать, с кем вы делитесь своими геоданными и на протяжении какого времени. Вы можете перестать делиться геоданными в любой момент или подождать, пока истечет указанное время», - говорится в официальном блогеприложения.

Чтобы запустить трансляцию, нужно открыть чат с контактом или группой, нажать «Добавить», выбрать «Место/Местоположение». В меню появится новая опция - «Поделиться геоданными». Далее следует указать, на протяжении какого времени нужно вести трансляцию, и нажать «Отправить». После этого каждый участник чата сможет видеть отметку на карте и ее перемещение в режиме реального времени. Если геоданными поделятся несколько человек в чате, все местоположения будут отображены на одной карте.

Новая функция в ближайшее время станет доступна на Android и iPhone.

Представители WhatsApp заверили The Verge, что функция Live Location будет защищена оконечным шифрованием, как и переписка в мессенджере.