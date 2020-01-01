Nissan испытал беспилотный Infiniti Q50 на улицах Токио

Эта система автономного вождения позволяет автомобилю самостоятельно передвигаться по городским улицам и шоссе с момента ввода водителем адреса в навигаторе до прибытия в пункт назначения, пишет CARscope.ru.

Технология работает на базе 12 сонаров, 12 камер, девяти радаров миллиметрового диапазона и шести лазерных сканеров. При этом используется карта с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени, плавного проезда перекрестков и других непростых мест в городе.

По словам представителей Nissan, серийные машины с таким автопилотом появятся на дорогах общего пользования уже в 2020 году.

Стоит отметить, что на проходящем сейчас автосалоне в Токио Nissan представил беспилотный электрокроссовер Imx, оснащенный системой ProPILOT нового поколения, с помощью которой электромобиль в числе прочего способен самостоятельно искать парковочные места и розетки для подзарядки в автоматическом режиме.