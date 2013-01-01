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60% жителей Латвии пользуются смартфонами

LETA
Иллюстративное фото | Фото: REUTERS/Scanpix

Смартфонами пользуются 60%, компьютерами - 70%, планшетными компьютерами - 26% жителей Латвии, показал опрос «Connected Consumer», проведенный компанией «Kantar TNS».

В 2013 году смартфонами пользовались 34%, компьютерами - 72%, планшетами - 14% опрошенных латвийцев.

В Литве в этом году смартфонами пользуются 64%, компьютерами - 70%, планшетными компьютерами - 30%, в Эстонии - соответственно 65%, 78% и 25% жителей.

Опрос «Connected Consumer» проводился более чем в 63 странах мира. В Латвии в ходе опроса с 1 апреля по 30 июня 2017 года была опрошена 1000 респондентов старше 16 лет.

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