60% жителей Латвии пользуются смартфонами

В 2013 году смартфонами пользовались 34%, компьютерами - 72%, планшетами - 14% опрошенных латвийцев.

В Литве в этом году смартфонами пользуются 64%, компьютерами - 70%, планшетными компьютерами - 30%, в Эстонии - соответственно 65%, 78% и 25% жителей.

Опрос «Connected Consumer» проводился более чем в 63 странах мира. В Латвии в ходе опроса с 1 апреля по 30 июня 2017 года была опрошена 1000 респондентов старше 16 лет.