В Китае запустили первый в мире трамвай на водородном топливе

Первый в мире трамвай с водородным двигателем запустили в коммерческую эксплуатацию в китайском городе Таньшань в провинции Хэбэй. Разработчиком этого транспортного средства является местная компания China Railway Rolling Corporation (CRRC).

Работающий исключительно на водородном топливе трамвай не загрязняет окружающую среду. Температура в топливных элементах составляет менее 100 градусов по Цельсию, поэтому оксиды азота не образуются, передает Xinhua.

Трамвая может проехать 40 километров до дозаправки, которая занимает 15 минут. Максимальная скорость - 70 км/час. Расстояние между полом вагона и рельсами составляет всего 35 сантиметров, что делает более комфортным посадку и высадку пассажиров.

Новинку запустили по железнодорожному полотну, возраст которого составляет 136 лет. Маршрут связывает несколько производственных объектов одного из старейших промышленных городов Китая, отмечает агентство.

Следующим городом, где запустят водородные трамваи, станет Фошань в провинции Гуандун на юге КНР - CRRC уже подписала контракт на поставку туда восьми составов, передает RTVi, отмечая, что для перенаселенного Китая проблема выбросов углекислого газа в атмосферу стоит особенно остро.