Недовольные пользователи возвращают iPhone X

Одним из них является житель Южной Флориды в США, купивший гаджет 3 ноября. Спустя несколько дней мужчина вернул смартфон в магазин, отметив, что он является менее полезным для его работы, нежели Samsung Galaxy Note8.

Еще один пользователь, вернувший гаджет, заявил, что его расстроили некоторые нововведения в нем.

«Пожалуй, единственная интересная фишка iPhone X — Animoji. Я вернул iPhone X в магазин. К слову, я был вторым человеком, который вернул iPhone X в этот же магазин», - отметил мужчина.

Сообщается, что iPhone X потребует от пользователя новых навыков и адаптации. Специально для этого производитель даже выпустил инструкцию, чтобы обучить новым комбинациям кнопок.