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Раскрыта реальная стоимость iPhone X

Lenta.ru
Фото: REUTERS/Scanpix

Реальная стоимость iPhone X составляет 357,5 доллара, подсчитали эксперты TechInsights. Их выводы публикует Reuters.

TechInsights указывает, что самый дорогой компонент смартфона — это 5,8-дюймовый OLED-дисплей производства Samsung. Его цена составила 65,5 доллара США.

Для сравнения, экран iPhone 8 стоит 36 долларов. Корпус со стальной рамкой — около 36 долларов.

При этом стоимость компонентов iPhone 8 не превышает 248 долларов, а iPhone 8 Plus — 288 долларов.

Продажи iPhone X начались 3 ноября в 55 странах мира. Цена смартфона начинается от тысячи долларов.

Samsung США
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