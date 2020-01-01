Apple работает над собственными очками дополненной реальности

Компания Apple работает над созданием собственных очков дополненной реальности, которые могут быть выпущены в начале 2020 года, передает Bloomberg.

По данным источников, устройство получит встроенный дисплей и будет работать на базе нового процессора с низким энергопотреблением.

Также гарнитура получит собственную операционную систему rOS, основанную на iOS. При этом в настоящее время инженеры компании используют для тестирования гарнитуры HTC Vive, а также работают над аналогом устройства Samsung Gear VR, которое будет работать в паре с iPhone. Эта гарнитура будет использоваться внутри компании - выпускать ее на рынок не планируется.

Отметим, что

это не первая утечка о планах Apple по созданию AR-очков. Так, в марте сообщалось, что компания начала формировать команду для работы над проектом еще пару лет назад.

Первым продуктом этой команды стала платформа дополненной реальности для разработчиков ARKit, представленная в июне как часть iOS 11.

Как напоминает TJ, 11 октября глава Apple Тим Кук коснулся темы дополненной реальности и заявил, что технологий, позволяющих создать качественное устройство дополненной реальности, пока не существует. По его мнению, устройства, которые появятся на прилавках в ближайшее время, «мало кого удовлетворят».