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Одна из лучших компаний в Эстонии заменила работников на роботов

rus.postimees.ee
Иллюстративное фото | Фото: AP/Scanpix

Недавно получившая звание «Регионального предприятия года» сааремаская компания Incap этой осенью лишилась семи рабочих мест, связанных с ручным изготовлением электроники.

На курессаареском заводе Incap все больше используется высококлассная робототехника, которая уменьшает потребность в простейшей ручной работе, пишет Meie Maa.

В результате началось частичное реформирование команды работников, где на смену рабочим местам с ручным трудом пришли обслуживание машинами и рабочие места с управлением техникой.

Предприятие предложило работникам обучение и смену должностных обязанностей.

Поскольку предложение приняли не все работники, компания в сотрудничестве с другими предприятиями на Сааремаа (как в области электроники, так и в пищевой промышленности) дали возможность уволенным сотрудникам попробовать получить работу в другой фирме.

Эстония
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