Apple преподнесла неприятный сюрприз владельцам старых iPhone

Как выяснилось, одна из самых популярных функций нового iPhone X — Animoji — могла бы работать и на старых моделях «яблочных» смартфонов. Во время ее презентации представители Apple заявили, что для захвата движений головы при анимации смайликов используется технология TrueDepth, доступная в iPhone X.

Эта система состоит из 7-мегапиксельной фронтальной камеры, инфракрасной камеры, проектора точек и ИК-излучателя. Но оказалось, что во время создания Animoji используются далеко не все вышеупомянутые компоненты, пишет 4pda.ru.

Видеоблогер Маркес Браунли, более известный под псевдонимом MKBHD, во время своего обзора iPhone X доказал, что если закрыть пальцем инфракрасные излучатель и камеру, это никак не влияет на создание Animoji. Получается, что для захвата движений головы используется только фронтальная камера смартфона, а значит эта функция может работать и на других моделях iPhone.

Стоит отметить, что это далеко не первый случай, когда компания Apple искусственно ограничила возможности старых iPhone. Например, с обновлением до iOS 10 владельцы iPhone 5 и iPhone 5C не получили доступ к функциям «Люди» и «Воспоминания» в стандартной фотогалерее.