Пять советов для того, чтобы пропажа телефона не стала катастрофой

Те, кто пережил неприятную ситуацию с потерей или кражей телефона, наверняка осознали, насколько важна защита личных данных. Попадание информации в неправильные руки может стать причиной не только душевных переживаний, но и финансовых потерь, поэтому эксперт по продуктам Samsung Electronics Baltics Давис Куренс дает пять советов о том, как каждый может заранее позаботиться о защите своих данных.

1. Заблокируй экран своего телефона

Подобно тому, как мы закрываем двери дома или автомобиля, когда уходим, так и для телефона первым условием безопасности является активизация функции блокировки экрана. Кроме уже привычных пароля, графического ключа, PIN-кода и сканера отпечатков пальцев, теперь предлагаются еще более надежные решения для блокировки телефона.

2. Позаботься о возможности связаться с тобой

«Чтобы в случае пропажи телефона нашедшему его человеку не пришлось ломать голову над тем, как связаться с владельцем устройства, настройки телефона позволяют сохранить на заблокированном экране сообщение с именем хозяина или информацию о том, кому звонить или писать в случае нахождения аппарата», – рассказывает эксперт по продуктам Давис Куренс. Эта совсем простая, но, к сожалению, не всем известная и используемая лишь немногими функция может как существенно облегчить задачу нашедшему телефон человеку, так и уменьшить тревогу хозяина устройства.

3. Дублируй свои данные

Телефон давно уже перестал быть только средством связи: в нем хранится как рабочая информация, так и личные фотографии с празднования дня рождения или из путешествия. Поэтому, чтобы после пропажи телефона не пришлось горевать из-за утерянных снимков или волноваться по поводу возможной утечки важной деловой информации, лучше установить на своем телефоне автоматическое дублирование сохраненной информации в облаке. Если это будет сделано, не придется терпеть никаких неудобств из-за пропавших вместе с телефоном записей в календаре.

4. Позаботься о двойной защите личной информации

Если ты хранишь в телефоне данные, предназначенные только для твоих двух глаз, надежнее всего использовать доступную в новых смартфонах защищенную папку – Secure Folder. В ней можно отделить рабочие файлы от личных, а также хранить особо секретную информацию, получить доступ к которой можно, только введя пароль. «Если чужаку и удастся проникнуть в телефон, то сохраненный в этой защищенной папке контент останется для него недоступным», – поясняет Д. Куренс.

5. Загрузи приложение для нахождения телефона

«Если случается потерять зонтик или забыть перчатки, то в следующий раз на их месте может оказаться телефон», – говорит эксперт и призывает установить на телефоне приложение Find My Mobile. Если телефон пропал в помещении, его можно будет быстро найти, поскольку с компьютера телефону можно будет дать приказ начать издавать громкий сигнал. Если же кажется, что поблизости устройства уже нет, то через компьютер можно будет увидеть его местонахождение – причем даже в том случае, если GPS выключен. Кроме того, при помощи этого приложения можно удаленно получить сохраненную на телефоне информацию, удалить ее из памяти, заблокировать экран или произвести другие действия.