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iPhone X уступил в производительности «китайцу»

korrespondent.net
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Фото: скриншот видео

В Сети было обнародовано видео с тестированием двух флагманских смартфонов - iPhone X и OnePlus 5T. Оба флагманских смартфона прошли по два круга испытаний, в итоге которых американский гаджет уступил своему конкуренту.

Ролик был опубликован на YouTube-канале EverythingApplePro и успел за два дня собрать почти 600 тысяч просмотров.

В видео показано, как большая часть приложений OnePlus 5T запускается быстрее, нежели в iPhone X. Причиной его более медленного функционирования, по мнению экспертов, являются проблемы с использованием оперативной памяти.

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