Google научил смартфоны предупреждать, когда в него подглядывают

Компания Google разработала технологию, которая позволяет смартфонам определять, сколько человек смотрят на экран гаджета. Таким образом, можно будет защитить свой смартфон от нежелательных подглядываний, сообщаетQuartz.

Смартфон прерывает приложение для обмена сообщениями Google, чтоб выдать предупреждение о том, что на экран смотрит посторонний. Направление взгляда постороннего покажет радужный указатель.

Технология, получившая рабочее название «электронный защитник экрана», работает с использованием фронтальной камеры телефона.

Сообщается, что система работает при различных условиях освещения и может распознать взгляд человека за 2 миллисекунды.

По данным издания, технология будет официально представлена на следующей неделе, на конференции в Калифорнии, посвященной нейронным сетям. В Google от официальных комментариев воздержались.