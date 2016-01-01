Samsung обвинили в изменении климата

Samsung влияет на глобальное потепление, поскольку использует «грязное, старомодное ископаемое топливо» для производства гаджетов. Об этом заявили активисты Greenpeace, в среду, 6 декабря, пишет IBT.

Так, Greenpeace раскритиковала Samsung за использование загрязняющих окружающую среду источников энергии, таких как уголь, для производства миллионов своих гаджетов. Организация призвала компанию к диалогу для перехода на новые источники энергии.

В своем отчете представители Greenpeace США показали, что компания Samsung использовала более чем 16 000 ГВт энергии в 2016 году, и только один процент от этого объема был из возобновляемых источников.

«Сейчас, когда весь мир обращает внимание на реальность изменения климата и принимает срочные меры, чтобы остановить это, одна из крупнейших компаний в мире остается в стороне.

Samsung слишком велик, чтобы его игнорировать»,

– подчеркнули в Greenpeace.

Организация также призвала людей подписать петицию, чтобы помочь убедить Samsung «выйти из индустриальной эпохи в 21 веке». Пока петицию подписали более 5 тыс. человек, документу необходимо в общей сложности 100 тыс. подписей.