В Германии испытали систему защиты аэропортов от дронов

Немецкая компания Hensoldt провела в аэропорту концерна Airbus в Финкенвердере испытания системы защиты от дронов под названием Xpeller.

Как пишет N+1, система Xpeller включает в себя радиолокационные станции, телевизионные и тепловизионные камеры, а также системы радиоэлектронного подавления. Возможности Xpeller позволяет организовать круговое наблюдение за воздушным пространством аэропорта – система может обнаруживать беспилотники на дальности до четырех километров и «глушить» их на расстоянии до полутора километров.

В рамках проведенных испытаний система искала дроны и отключала их управление, передавая сведения о местоположении беспилотников службе безопасности. Одновременно специалисты изучали влияние компонентов Xpeller на работу оборудования аэропорта. Согласно их выводам, система обнаружения дронов не вносит помех в работу систем связи и радиолокационных систем аэропорта.

Отметим, что

во многих странах мира действует запрет на полеты дронов вблизи аэропортов,

а дроны некоторых компаний, оснащенные GPS, по умолчанию не могут подняться в воздух в районе воздушных гаваней. Однако пилоты регулярно сообщают о случаях опасного сближения самолетов с дронами, а в октябре в Канаде был официально зарегистрирован первый случай столкновения дрона с пассажирским самолетом.

В мае прошлого года Министерство обороны и Министерство внутренней безопасности США приобрели партию из ста противодроновых винтовок Drone Defender. В марте этого года сообщалось, что Силы обеспечения собственной безопасности ВВС США закупят для испытаний специальные противодроновые патроны 12-го калибра, подходящие для стандартных ружей Remington 870, стоящих на вооружении ВВС США.