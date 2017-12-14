Компания Samsung запатентовала смартфон с двусторонним экраном

За последние годы ряд производителей смартфонов выпускал смартфоны с двумя экранами. Некоторые компании размещали небольшой вспомогательный дисплей на лицевой поверхности, а некоторые – оснащали устройства экраном на электронных чернилах, расположенным на задней поверхности устройства (примером такого подхода служат смартфоны YotaPhone).

Новый подход в этой области предложила компания Samsung, которая получила патент на смартфон с дисплеем, изогнутым с одной стороны и переходящим на заднюю поверхность. Документы заявки Samsung были опубликованы на сайтеБюро патентов и торговых марок США.

Как пишет The Verge, на иллюстрациях в патентной заявке изображен смартфон с большим экраном, который загибается с правой стороны, переходя на заднюю поверхность, где он занимает около половины.

В настоящее время неизвестно, работает ли Samsung над подобным устройством или нет. Ранее глава мобильного подразделения южнокорейской компании Кох Донг-джин не исключил, что в 2018 году Samsung может выпустить первый гибкий смартфон.

Напомним, в декабре прошлого года один из руководителей японской компании Kolon Industries, занимающейся выпуском бесцветного полиимида, необходимого для создания гибких дисплеев, прогнозировал, что от трех до пяти производителей смартфонов могут выпустить гибкие аппараты на рынок к 2018 году, а в 2019 году подобные устройства могут занять до 20% на южнокорейском рынке смартфонов.