Apple начала продажу самого дорогого компьютера

Корпорация Apple объявила о начале продаж iMac Pro. Компьютер стал самым дорогим моноблоком Apple и в начальной комплектации его стоимость составляет 5 470 евро.

В такой версии он имеет восьмиядерный процессор Intel Xeon W с тактовой частотой 3,2 гигагерца, 32 гигабайта оперативной памяти и видеокарту Radeon Pro Vega 56.

В американском Apple Store существует несколько модификаций компьютера, а также возможность пользовательской настройки.

В максимальной комплектации с 18-ядерным процессором, 128 гигабайтами оперативной памяти и графическим адаптером Radeon Pro Vega 64 компьютер будет стоить около (13,5 тысяч долларов). У российских покупателей подобной возможности нет.