Капсула Hyperloop поставила новый рекорд скорости

Компания Hyperloop One смогла разогнать капсулу до скорости в 386 километров в час, тем самым поставив новый рекорд, пишет Wired. Разгон ее производился на тестовом участке DevLoop длиной около 500 метров.

Известно, что целостная система Hyperloop предусматривает создание транспортных труб, предназначенных для курсирования пассажирских или грузовых капсул.

Принципиальным отличием от обычных поездов является поддерживание очень низкого давления в трубах, из-за чего аэродинамического сопротивления капсулы испытывать практически не будут. В планах компании - разогнать их до 1200 километров в час.