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СМИ: Спрос на iPhone X не оправдал ожидания

korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Специалисты компании KGI отмечают, что популярность флагманского iPhone X оказалась не так высока, как предполагалось изначально, пишет 9to5mac. По информации аналитиков, Apple поставит только 18 миллионов смартфонов в текущем квартале.

По другой версии количество может быть больше, и достигать 20-30 миллионов штук.

Среди причин, которые повлияли на недостаточно высокий спрос на гаджет, называют снижение количества покупателей на китайском рынке.

По мнению специалистов, это связано с тем, что покупатели стали реже менять свои девайсы.

Еще одной причиной якобы является «вырез» на экране смартфона, который уменьшает его рабочую площадь.

А тем временем, спрос на iPhone 6S и iPhone 7 остается стабильно высоким.

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