Запущенную в космос Tesla Маска признали космическим кораблем

Запущенный в космос электромобиль Илона Маска Tesla Roadster официально внесли в базу данных NASA Horizons как космический корабль.

Электромобиль Tesla Roadster, запущенный в космос компанией SpaceX Илона Маска, внесли в базу данных NASA Horizons как космический корабль. Базу ведет группа динамики Солнечной системы при лаборатории реактивных двигателей одного из подразделений NASA.

В ней также приведены описание Tesla Roadster как космического корабля. «Состоит из обычного автомобиля Tesla Roadster и манекена в скафандре, прозванного Starman», – отмечается в сообщении.

Также в описании приведены детали «экипировки» автомобиля: табличка с именами всех сотрудников SpaceX, электронная версия серий книг Айзека Азимова и др.

Масса всего «космического корабля» составляет около 1250 кг.