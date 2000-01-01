В Шанхае представили бюджетный электрокар: его напечатали на 3D-принтере за три дня

Стартап X Electrical Vehicle (XEV), базирующийся в Италии, представил на автосалоне в китайском Шанхаэ прототип двухместного электрокара LSEV, напечатанный на 3D-принтере всего за три дня, сообщает CNBC. Модель планируют запустить в серийное производство и выпустить на рынок в апреле 2019 года.

Все детали LSEV, кроме сидений, стекол и зеркал, напечатаны на 3D-принтере. Это стало возможным благодаря партнерству XEV с компанией Polymaker – шанхайским производителем расходных материалов для 3D-принтеров, пишет Inc. При этом в XEV отмечают, что обычный электрокар состоит из более чем 2000 деталей, а LSEV - всего из 50.

XEV является китайским предприятием, и первые продажи новинки, вероятно, начнутся в Китае, где к этому проекту проявляют интерес местный бизнес и потребители к проекту, замечает издание.

От конкурентов его будет отличать не только способ сборки, но и цена: в Азии и Европе LSEV можно будет купить за 7,5 тысяч долларов. Для сравнения, американский элестрокар Tesla Model 3 со стандартным аккумулятором стоит 35 тыс. долларов, отмечает издание.

В январе китайская компания Byton представила собственный электрокар, стоимость которого в базовой версии составит 45 тыс. долларов. Правда, этот электромобиль позволит владельцу не пользоваться гаджетами во время поездки, управляя машиной с помощью жестов и голосовых команд.

Китай является главным рынком сбыта электромобилей на планете, там уже представлен широкий ассортимент таких машин и ожидается появление новых. При этом пять китайских моделей электрокаров вошли в топ-10 рейтинга самых популярных электромобилей в мире в 2017 году, составленного аналитическим агентством Jato.