СМИ: Apple готовится представить дешевый iPad

Мероприятие будет посвящено «новым творческим идеям для учителей и учеников». Устройство, которое вероятно покажет компания, укомплектовано образовательным ПО. По слухам, его стоимость составит около 259 долларов.

Известно, что изначально сообщалось о бюджетном MacBook, который должен был быть представлен на будущем мероприятии. Однако, по информации издания, он все еще находится в разработке. Ожидается, что он заменит MacBook Air.