Вторник, 27 марта
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
IT НАУКА КОСМОС АВТО ХОББИ ТЕХНИКА ОРУЖИЕ

СМИ: Новый iPhone X будет стоить дешевле

korrespondent.net
iPhone X | Фото: REUTERS/Scanpix

Аналитик из компании RBC Capital Амит Датянани составил прогноз о ценах на смартфоны флагманской линейки Apple. По словам специалиста, «яблочный» производитель готовится выпустить сразу три гаджета, при этом один из них будет «бюджетным». Об этом пишет 9to5mac.

Предположительная стоимость гаджетов составит 899 долларов для средней версии и 999 долларов для топовой. Бюджетная будет оснащена LCD-экраном и ее стоимость составит от 700 долларов.

Ранее сообщалось, что компания Apple готовится представить бюджетный iPad на мероприятии, которое пройдет 27 марта.

0 Комментарии