СМИ: Новый iPhone X будет стоить дешевле

Аналитик из компании RBC Capital Амит Датянани составил прогноз о ценах на смартфоны флагманской линейки Apple. По словам специалиста, «яблочный» производитель готовится выпустить сразу три гаджета, при этом один из них будет «бюджетным». Об этом пишет 9to5mac.