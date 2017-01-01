Что нам стоит дом построить, «отпечатаем», будем жить! Во Франции отпечатали дом на 3D-принтере

Во Франции ввели в эксплуатацию и готовятся заселить первый жилой дом, отпечатанный на 3D-принтере. Архитекторы настаивают, что разработали действительно уникальную технологию, ведь для создания дома понадобился всего один принтер. Разработку под названием Yhnova собираются использовать для строительства социального жилья по всему миру, сообщает ТАСС со ссылкой на французскую газету Ouest France.

Уникальный дом построили на западе Франции в городе Нант. Дом в квартале Ботьер напечатали всего за 54 часа, но архитекторы заверяют, что робот-строитель справился бы и за 33 часа. Работой принтера управляли два оператора. В итоге получилась бетонная коробка площадью 95 кв. метров.

Машина напечатала стены жилища еще в сентябре 2017 года, а потом архитекторы приостановили строительство, чтобы дать полиуретановой смеси и бетону просохнуть. Позже приступили к монтажу окон и дверей, прокладке труб и проводки, оборудованию санузла. Все работы по внутренней отделке делали люди, так как роботам-строителям это пока не под силу.

Здание имеет футуристический дизайн и округлые формы, чего очень сложно добиться при традиционном строительстве. В одноэтажном доме есть пять комнат.

Все помещения оборудованы специальными датчиками, которые передают архитекторам уровень влажности воздуха, температуру, давление, чтобы инженеры смогли отследить, как конструкция реагирует на влияние окружающей среды.

Построенный дом отнесли к классу социального жилья, но цену квадратного метра пока не разглашают. Сейчас двери экспериментального здания открыты исследователям, архитекторам, дизайнерам и инвесторам, но уже летом в дом вселятся первые жильцы.

Создатели инновационного проекта Yhnova настаивают, что речь идет об уникальной технологии в мировом масштабе.

Инженеры уже получили предложения от заинтересованных компаний из Китая и даже Мадагаскара. Технологии 3D-печати должны упростить жизнь строителям. Именно машины возьмут на себя тяжелую работу в недалеком будущем.