Раскрыто истинное происхождение Стоунхенджа

Британский археолог Майк Питтс (Mike Pitts) выяснил, что два крупных камня, которые входят в состав мегалитического сооружения Стоунхендж, изначально находились на равнине рядом с Солсбери. Ранее считалось, что все cостоящие из песчаника валуны (сарсены) были доставлены из другого места. Об этом пишет издание Science Alert.

С 70-х годов ученые были уверены, что сарсены, которые использовались для строительства мегалита, были перемещены из Марлборо-Даунс, что находится в 35 километрах от Стоунхенджа.

Однако оставалось загадкой, почему создатели кромлеха не воздвигли его на месте нахождения камней, транспортировка которых очень сложна.

По мнению исследователя, Пяточный камень и камень номер 16 уже находились на месте строительства. На это указывает отсутствие следов обработки этих двух валунов, которые имелись на других сарсенах. Археолог также нашел следы большого углубления рядом с Пяточным камнем, которое могло остаться после выкапывания валуна. Такая же яма имеется и у шестнадцатого камня.

Кроме того, линия, проведенная через два эти камня, указывает на точку горизонта, где поднимается Солнце в день летнего солнцестояния. Питтс считает, что естественное расположение валунов могло стать поводом для строительства всего комплекса.

Кромлехом называют древнее сооружение, которое представляют собой несколько вертикально поставленных камней, образующих окружность. Они встречаются по всей Евразии, однако самыми известными являются Стоунхендж и Эйвбери.