В Китае открывается самый длинный мост в мире: его хватило бы на 420 Эйфелевых башен

В конце апреля в Китае откроют самый длинный морской мост в мире. Его длина составляет 55 км, а для его строительства было использовано 420 тысяч тонн стали - этого хватило бы на 420 Эйфелевых башен.

Мост соединяет Гонконг, Макао и Чжухай. Строительство моста заняло восемь лет, его стоимость – 110 миллиардов юаней (почти $16 млрд).

Мост состоит из шести полос для автомобилей и четырех туннелей, в том числе одного подводного длиной 6,7 км. Создано также четыре искусственных острова для инфраструктуры моста.