Новинки сельского туризма Латвии и Литвы: птицеводы, кондитеры и виноделы ждут вас в гости

Русский TVNET по приглашению организации «Lauku Ceļotājs» побывал в сельских хозяйствах латвийского региона Селия и в приграничных районах Литвы. И поразился креативности и трудолюбию местных хозяев - птицеводов, фермеров, кондитеров, виноделов, которые начали свой бизнес с нуля и смогли преуспеть. Наша поездка предваряла масштабную акцию: 4-6 мая в Латвии и 11-13 мая в Литве пройдут Дни открытых дверей на селе. Около 200 хозяйств откроют свои двери для посетителей, каждое из них подготовит для гостей особые предложения.