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Новинки сельского туризма Латвии и Литвы: птицеводы, кондитеры и виноделы ждут вас в гости

Марина Сиунова/ Русский TVNET
Фото: Пресс-фото

Русский TVNET по приглашению организации «Lauku Ceļotājs» побывал в сельских хозяйствах латвийского региона Селия и в приграничных районах Литвы. И поразился креативности и трудолюбию местных хозяев - птицеводов, фермеров, кондитеров, виноделов, которые начали свой бизнес с нуля и смогли преуспеть. Наша поездка предваряла масштабную акцию: 4-6 мая в Латвии и 11-13 мая в Литве пройдут Дни открытых дверей на селе. Около 200 хозяйств откроют свои двери для посетителей, каждое из них подготовит для гостей особые предложения.

1

Скромное обаяние Селии
2

Птицеводы из «Vilciņi»
3

В гостях у «кафейной» феи
4

Гостевой дом и био-хозяйство в Акнисте
5

Королевство «Шакотисов»
6

Винодельня «Roksala»
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