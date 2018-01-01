Праздник летающей рыбы в Кулдиге, Вальпургиева ночь в Тервете и открытие туристического сезона

Чтобы майские праздники запомнились надолго, стоит провести их особенно. В начале мая многие города Латвии откроют туристический сезон, зазывая на разнообразные мероприятия. Мы рассказываем о самых интересных предложениях.

Праздник летающей рыбы в Кулдиге

Летающая рыба на водопаде в Кулдиге FOTO: Эдийс Паленс/LETA

28 апреля в Кулдиге пройдет Праздник летающей рыбы. Проводится он ежегодно в сезон нереста вимбы. Лучшее место, где можно полюбоваться летающими рыбками — водопад Вентас румба. Но праздничные мероприятия будут проходить по всему городу.

В Городском саду развернется рыбный рынок, здесь же вас угостят ухой. Любознательных ждут у информационного стенда: вам объяснят, почему рыба летает и расскажут о необычных обитателях подводного мира.

Для гостей предусмотрена концертная программа: в 11.00, 12.30 и 14.30 в городском саду выступит французский музыкально-танцевальный коллектив Planète Vapeur, а в 12.45 - кулдигская группа «Rumbas kvartes».

Ценителей водных аттракционов ждут у пруда Алекшупите. Любители приключений в 12.00 смогут отправиться в тур для взрослых «По стеклянному пути» от моста Вентас: в программе — спуск на лодках, пешие и велосипедные прогулки. Наконец, в Кулдигском окружном музее вам предложат увлекательную игру: рыбалку без воды, в ходе которой вы почувствуете себя вимбой.

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Весенняя мистерия в Тервете

Парк в Тервете FOTO: Иева Лука/LETA

30 апреля воспользуйтесь возможностью провести вечер необычно — отправляйтесь вместе с детьми на «Весенние мистерии Вальпургиевой ночи» в природный парк Тервете. В Лесу гномов праздник начнется в 19.00, в программе: игры и общение со сказочными персонажами, выступления музыкантов и салют.

В 21.00 в Сказочном лесу загадочные ведьмочки предложат вам погреться у костра, а жонглеры продемонстрируют трюки с огнем.

Кульминацией праздника станет световое шоу в 23.00. Организаторы просят захватить с собой фанарики и одеться с фантазией. До окончания праздника по лесу будет курсировать Сказочный поезд.

Парад саженцев в Сигулде

FOTO: Эдийс Паленс/LETA

4 и 5 мая есть повод отправиться в Сигулду - полюбоваться красивейшим городом Латвии в пору цветения, а заодно посетить Парад саженцев на Праздничной площади. Выставка и рынок, где развернется торговля саженцами, а также ремесленными изделиями, садовыми принадлежностями и продуктами, будут открыты для посетителей с 9.00 до 18.00. В Сигулде соберутся производители саженцев со всех регионов Латвии.

Мероприятие пользуется большой популярностью, в прошлом году его посетили 70 тысяч человек.

Бонусом станет поход на выставки, приуроченные к столетию Латвии: «100 популярнейших растений Латвии» и «100 садоводов за 100 лет».

Праздник белой скатерти

FOTO: Эвия Трифанова/ LETA

4 мая в День независимости Латвии многие города и села нашей страны отметят Праздник белой скатерти. Новую традицию в честь столетия Латвии заложило Министерство культуры. Желающие смогут присоединиться к акции, или устроить посиделки сами, накрыть на стол, собраться с семьей, близкими, соседями во дворе или другом общественном месте, рассказать о том, что именно вам принесла независимость Латвии.

Белый цвет является символичным: для одних он олицетворяет веру в идеал, для других — рост самосознания и объединение в общем порыве.

Фотографиями и видеорассказами о празднике можно поделиться в социальных сетях с хэштегами #LV100 #briviba.

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Магическая ночь в Валмиере

FOTO: Facebook/sajūtu parks

5 мая вечером у крутого берега Гауи в Sajūtu Parkā пройдет мультимедиальное представление «Ночь магических ощущений». Не упустите возможность полюбоваться игрой света и цвета, услышать музыку деревьев, встретиться с загадочными лесными обитателями. Для охотников за культурными впечатлениями предусмотрены выступления театральных и музыкальных коллективов. Специальная программа ждет маленьких посетителей. В заключении праздника обещан фейерверк на берегу. Цена: 7-10 EUR. Билеты - в сети Biļešu Serviss.

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Вас ждут в Елгавском крае

FOTO: Каспарс Норденс/LETA

5 мая откроется туристический сезон в Елгаве, Елгавском крае и Озолниеках. В этом году мероприятие пройдет под девизом «Отправляйтесь на природу!». В программе — сплав по речкам Платоне, Дрикса и Иецаве, соревнования по фотоориентированию (сбор в 12.30 у Церкви Троицы) и прогулка по лесу Лангервалде (с 14.00 до 16.00) под руководством Агриса Зимелиса с дегустацией супа у костра и разными играми.

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