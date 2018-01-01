Исландская авиакомпания предлагает работу мечты: турист с зарплатой €3700

Кандидатам, которые пройдут конкурс (их будет двое), предстоит совершить ряд путешествий по Северной Америке и Европе в период с 1 июня по 15 августа 2018 года. В общей сложности они должны будут посетить 8 из 38 городов, в которых работает авиакомпания - Нью-Йорк, Париж, Барселона, Лос-Анджелес и другие.

Туристы должны будут размещать в соцсетях видеопубликации и отчеты о своих поездках. При этом отели, перелеты и посещение достопримечательностей оплатит авиакомпания. Также им будут платить по €3700 в месяц (€9500 в общей сложности).

Для того, чтобы принять участие в конкурсе на вакансию, нужно до 14 мая оставить на сайте авиакомпании видео длительностью не более 2 минуты из своего города проживания с рекомендациями для туристов. Итоги подведут 18 мая, сообщается на сайте компании.

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