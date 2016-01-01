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Лучший в мире остров на полгода закрыли для туристов, которые превратили его в «помойку»

rus.db.lv
ВМС США обнаружили дноуглубительные суда возле спорных островов Спартли | Фото: REUTERS/Scanpix

Остров Боракай, популярный курорт на Филиппинах, закрыли для туристов на шесть месяцев из-за экологических проблем, сообщает «Интерфакс».

Президент страны Родриго Дутерте постановил закрыть остров с 26 апреля на шесть месяцев. Глава государства заявил, что туристы превратили его в «помойку».

Туристы уже покидают это живописный тропический рай.

Лучшим в мире островом Боракай был назван в 2016 году журналом Conde Nast Traveler, однако в настоящее время его экология оказалась под угрозой из-за целого ряда нарушений, включая проблемы с канализацией и мусором.

ФОТО: Лучший в мире остров на полгода закрыли для туристов, которые превратили его в "помойку"

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