Остров Боракай, популярный курорт на Филиппинах, закрыли для туристов на шесть месяцев из-за экологических проблем, сообщает «Интерфакс».

Президент страны Родриго Дутерте постановил закрыть остров с 26 апреля на шесть месяцев. Глава государства заявил, что туристы превратили его в «помойку».

Туристы уже покидают это живописный тропический рай.

Лучшим в мире островом Боракай был назван в 2016 году журналом Conde Nast Traveler, однако в настоящее время его экология оказалась под угрозой из-за целого ряда нарушений, включая проблемы с канализацией и мусором.

ФОТО: Лучший в мире остров на полгода закрыли для туристов, которые превратили его в "помойку"