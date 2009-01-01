Семья Хокинга пригласила путешественников во времени на мемориальный вечер

Родственники физика Стивена Хокинга пригласили путешественников во времени на мемориальный вечер, передает Reuters. На сайте для регистрации гостей можно указать дату рождения вплоть до 31 декабря 2038 года.

Хокинг, один из самых известных физиков и популяризаторов науки, умер 14 марта. Вечер памяти пройдет 15 июня в Вестминстерском аббатстве, где Хокинга похоронят рядом с Ньютоном и Дарвином.

В 2009 году Хокинг организовал «Вечеринку для путешественников во времени», на которую, впрочем, никто не явился. Ученый, однако, не исключал возможность таких путешествий.

Почему на мероприятии в память ученого не могут зарегистрироваться люди, родившиеся в 2039 году или позже, не уточняется.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет, работал в Кембриджском университете, в Институте теоретической астрономии, в Институте астрономии, преподавал теорию гравитации. В 1974 году Хокинг стал членом Лондонского королевского общества, в 1979-м - Лукасовским профессором Кембриджского университета.

В начале 1960-х у Хокинга стали проявляться признаки бокового амиотрофического склероза, которые впоследствии привели к параличу. В 1985 году Стивен Хокинг заболел пневмонией - ученому была проведена трахеостомия, и он утратил способность говорить. После этого Стивен Хокинг стал общаться при помощи синтезатора речи, установленного на его инвалидном кресле.

Подвижность оставалась у ученого лишь в мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик. С его помощью физик управлял компьютером. Несмотря на такое состояние, Хокинг вел активную жизнь.



