Несмотря на отсутствие обеих ног, китайский альпинист в возрасте 69 лет покорил Эверест

Китайский альпинист Ся Боюй, несмотря на отсутствие обеих ног, добрался до вершины высочайшей в мире горы Эверест (Джомолунгма) по южному склону со стороны Непала. Он достиг пика в 8848 метров 14 мая в 8:40 утра, сообщает Хinhua со ссылкой на Министерство культуры, туризма и гражданской авиации Непала.

Китайский альпинист, которому сейчас 69 лет, лишился обеих ног в 1975 году во время своей первой попытки покорить Эверест - тогда ему было 25 лет. В 2014, 2015 и 2016 годах он предпринимал новые попытки восхождения, но тогда экспедиции срывались из-за схода лавины, землетрясения и просто непогоды.

Пятая экспедиция на Эверест, ставшая для Ся Боюя счастливой, проходила под управлением непальской туркомпании Imagine Treks and Expeditions.

«Мой отец достиг пика Эвереста в 8:26 по непальскому времени! Осуществил свою 40-летнюю мечту», - написал сын Ся Боюя Клауд Ся в китайском мессенджере WeChat. Об этом сообщает Time, уточняя, что альпинисту-ампутанту помогали подниматься 11 опытных гидов. В их числе - ветеран непальского альпинизма Мингма Шерпа, который первым в мире с первой попытки покорил все 14 главных пиков планеты.

За день до этого Эвереста достигла группа из восьми альпинистов, которая таким образом открыла весенний сезон восхождений 2018 года. Всего же в этого году власти Непала выдали разрешения на восхождение на высочайший пик более 500 альпинистам - клиентам 38 непальских и иностранных экспедиционных компаний.

Как напоминает Time, для повышения безопасности в декабре 2017 года правительство Непала запретило восхождения для альпинистов-ампутантов, слабовидящих, детей до 16 лет и одиночек. Это вызвало бурный протест в обществе, и бывший солдат полка Королевских гуркхских стрелков Хари Буда Магар, двойной ампутант, подал в суд на местные власти, заявив, что их решение нарушает конвенцию ООН. В марте Верховный суд Непала временно снял запрет - специально, чтобы совершил свое заветное восхождение Ся Боюй.