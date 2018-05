Количество звезд не показатель, или как выбрать гостиницу для отпуска

Стандарты отличаются

Стандарты категорий отелей в каждой стране мира разные, общая система классификации гостиниц отсутствует. Нам привычна звездочная классификация гостиниц в Европейском Союзе, между тем в других странах отели могут обозначаться и буквами, ключами, иными обозначениями. Важно и то, что даже классификация отелей одинаковым количеством звездочек в разных странах может отличаться, в зависимости от установленных в той стране критериев обслуживания, размера номеров, ассортимента предоставляемых услуг и других факторов.

Например, часто выбираемая латвийскими туристами Болгария, где 5-звездочные отели могут приравниваться примерно к 3-4-звездочным отелям в Турции. Обычно в 4- и 5-звездочных гостиницах предлагают различные услуги для развлечений и оздоровительные услуги – СПА центры и салоны красоты. Некоторые предлагаемые на веб-сайте или в каталоге гостиницы отмечены как эконом-класс. Так отели обозначаются на основании объективной оценки работников компании и отзывов туристов. Такие отели зачастую дешевле, но в них может быть более низкое качество услуг и обслуживания, меньший выбор блюд, предлагается меньше развлечений.

Помимо звездочной классификации следует обратить внимание на то, что некоторые отели в Турции ориентированы на целевую аудиторию отдыхающих и приспособлены именно для конкретного отдыха. К примеру, есть гостиницы с возрастным цензом, в которые разрешается поселяться только лицам старше 16 лет. Другие отели, наоборот, ждут семьи с детьми, для которых на территории отеля есть специальные бассейны, игровые площадки и мини-клубы.

Более высокая стоимость за вид на море или парк

Гостиницы могут предлагать одноместные, двухместные номера или апартаменты, в которые входит гостиная, раздельные спальни, в некоторых случаях может быть оборудована кухня. В двухместных номерах может предлагаться одна двуспальная или две односпальных кровати. Значительно реже в гостиницах попадаются трехместные номера. При желании проживания втроем в одном помещении, в двухместном номере скорей всего будет поставлена дополнительная кровать, диван-кровать или кресло-кровать. Если путешествуете с младенцем, отель предложит вам специальную кроватку.

По классам номера классифицируются на стандартные и экономичные. Номера эконом-класса дешевле, но проще – их реновация может быть более давней, возможно, из окна будет видно другое здание, а не море и зеленые насаждения. Также номера эконом-класса могут быть меньше стандартных номеров того отеля, могут быть без балкона. Поэтому перед поездкой очень важно поинтересоваться, соответствует ли забронированный номер запросам отдыхающих.

Что означает «All Inclusive»?

Наряду с отелем и номером важным вопросом в планировании отпуска является питание. Услуги питания бывают указаны в описании отеля. Можно заказать проживание без питания (SC – Self Catering), с завтраком (Breakfast), с завтраком и ужином (HB – Half Board), также можно выбрать вариант «всё включено» (Al – All Inclusive или UAI – Ultra All Inclusive).

AI (All Inclusive) – в цену обычно включены завтрак, обед и ужин, напитки местного производства. Какие конкретно местные напитки и когда они подаются, устанавливает администрация гостиницы. UAI (Ultra All Inclusive) – в цену включены завтрак, обед и ужин, напитки местного производства, могут быть включены и некоторые импортные напитки и/или дополнительные услуги.

Случается, что отдыхающие понимают «всё включено» напрямую и надеются получить еду и напитки, когда пожелают, к примеру, едва проснувшись утром, получить в кровать шампанское с клубникой. Во всех случаях рекомендуется внимательно ознакомиться с приведенной в описании информацией, а также задать турагенту дополнительно возникшие вопросы.

Питание организовано в установленные часы в ресторанах и барах отеля. Также некоторые отели предусматривают возможность приготовления ланч-пакетов для отправляющихся на экскурсии отдыхающих, если у них не будет возможности вернуться в установленное время для приема пищи. Такая же возможность получить сухой паек часто предусмотрена и в последний день отдыха, когда туристы уезжают из отеля в аэропорт еще до завтрака.