«Пассажиры из ада»: кто больше всего раздражает в полете?

Портал Airlineratings, специализирующийся на безопасности авиаперевозок, составил рейтинг «Пассажиры из ада» на основе опроса своих читателей. Об этом пишет Sunday Times.

В рейтинге представлены 10 типов пассажиров, которые больше всего раздражают попутчиков во время полета. На первом месте — путешественники, от которых «пахнет». В числе таких граждан вошли даже те, кто решил снять свои ботинки во время перелета, а также любители съесть что-нибудь с чесноком или луком накануне посадки, пишет turizm.ru.

По словам главного редактора Airlineratings Джеффри Томаса, сейчас широко распространена онлайн-регистрация с помощью мобильных устройств, поэтому пассажиры «с запахом» легко проскальзывают через традиционные проверки и вступают в контакт с сотрудниками авиакомпаний только у выхода на посадку. Убеждать таких людей привести себя в порядок не получается, так как сотрудники заинтересованы в своевременной отправке самолета.

Продолжают список «пассажиров из ада» бегающие по салону самолета дети и их родители, никак не реагирующие на поведение своих чад. Далее идут граждане, которые до самого упора откидывают спинку своего кресла и те, кто занимает подлокотник соседа. Согласно пассажирскому этикету, на оба средних подлокотника в первую очередь претендует пассажир на среднем сиденье.

Также в адский рейтинг вошли пассажиры с избытком ручной клади, со слабым мочевым пузырем, болтуны, те, которые делают в проходах зарядку, высокомерные и требовательные путешественники, вечно донимающие стюардесс. В конце списка оказались пассажиры у окна, которые предпочитают летать с закрытой шторкой.