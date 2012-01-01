Европа объявила войну туристам, введя ограничения на аренду жилья через Airbnb (список стран)

Популярные у туристов европейские города и курортные острова повсеместно ограничивают краткосрочную аренду квартир и домов через такие сервисы бронирования, как Airbnb, HomeAway и им подобные.

О планах полностью запретить бронирование квартир и комнат через Airbnb заявил Амстердам. На данный момент владельцы жилья в городе имеют право сдавать его в аренду не более 60 дней в году. Но с января 2019 года количество разрешенных дней сдачи в аренду снижено до 30.

А с начала 2018 года уже действует правило, обязывающее владельцев квартир, сдающих их через Airbnb, регистрироваться в муниципалитете.

Нарушители штрафуются на сумму в шесть тысяч евро, сообщало местное издание NL Times.

Кроме того, в рамках борьбы с массовым туризмом в Амстердаме хотят увеличить до 7% налог для туристов на территории всего города (вместо нынешних 6% в центральных районах и 4% - на окраинах). Из-за туристов стоимость квартир в столице Нидерландов в 2018 году выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Город страдает от излишнего количества туристов - в этом году там ожидают 18 млн иностранных гостей, что на 20% больше, чем два года назад.

От подобных ограничительных мер туризм пострадает очень серьезно, так как в Амстердаме существует дефицит мест размещения.

В высокий сезон большинство гостиниц занято за несколько недель. Заселиться в отель без брони практически невозможно, в наличии остаются только самые дорогие варианты.

В Берлине действует закон об использовании жилых помещений не по назначению, который запрещает жителям без специального разрешения сдавать квартиры через интернет-сервисы типа Airbnb. За нарушение на арендодателей накладывается штраф в размере 100 000 евро. А интернет-ресурсы, на которых размещаются такие объявления, обязаны сообщать соответствующим органам о нарушителях. Единственное исключения - владелец жилой недвижимости может сдать до 50% помещений, если сам живет на этой же жилплощади.

В Париже с ноября 2017 года сдавать посуточно квартиры и дома можно не более чем на 120 дней в году. И сдать в аренду можно только при получении в налоговой службе официального регистрационного номера недвижимости. Власти столице Франции уже подали в суд иск против Airbnb за размещение объявлений о сдаче квартир, не имеющих таких официальных регистрационных номеров. Сервис требуют оштрафовать на сумму до 5000 евро за каждый день неисполнения предписания.

На улицах Венеции этой весной прошли акции протеста местных жителей, которые требовали от властей ограничить неконтролируемый поток туристов в этот город. Ежегодно город на воде с населением около 300 тысяч человек принимает около 30 млн туристов. Власти уже приняли решение установить численные ограничения для туристов. В городе появились турникеты для контроля людских потоков, а также были созданы специальные маршруты для туристов, желающих посетить площадь Сан-Марко и мост Риальто. Венеция, Флоренция и Рим пытаются ввести ограничительные меры и на нелегальную краткосрочную аренду жилья через Airbnb, которая лишает города налоговых поступлений и из-за которой растет стоимость долгосрочной аренды и снижается количество доступного жилья для местных жителей.

В столице Дании Копенгагене Airbnb обязали передавать фискальным органам данные о своих клиентах, сдающих жилье. Кроме того, страна объявила об ограничении срока краткосрочной аренды квартир - не более 70 суток в год.

В швейцарской столице Берне введено ограничение на покупку и перестройку вторичного жилья для последующей сдачи в аренду через онлайн-сервисы бронирования. Основная цель этих ограничений - сократить количество туристов.

В Барселоне администрация города летом 2017 года оштрафовала Airbnb на рекордную сумму - 600 тысяч евро - за незаконную рекламу туристического жилья, так как владельцы сдаваемой в аренду недвижимости не имели соответствующих лицензий. Вскоре Airbnb сняла с сайта более 2500 рекламных объявлений по аренде туристического жилья в Барселоне. Начиная с 2012 года правительство Каталонии получило в виде штрафов от онлайн-агрегаторов и владельцев недвижимости, нарушающих правила сдачи квартир, более четырех тысяч евро.

В марте 2018 года налоговые органы решили взять под контроль деятельность физических лиц по сдаче недвижимости в наем через онлайн-площадки по всей Испании. С июля этого года Минфинансов страны обязал все интернет-платформы по аренде жилья для туристов, такие как Airbnb, HomeAway, Wimdu или Niumba, предоставлять в Налоговое агентство информацию о собственниках сдаваемого в аренду жилья и о съемщиках. Это обязаны делать все лица и организации, которые предоставляют посреднические услуги между арендодателями и съемщиками. В отчетах должны быть указаны кадастровый номер объекта недвижимости, количество дней, в течение которых он сдавался в туристическую аренду, и сумма, вырученная за указанный период.

7 мая 2018 года региональное правительство Валенсии приняло поправки в новый закон о туризме, согласно которому запрещается сдача в аренду туристам всех квартир, кроме расположенных на первом и втором этажах многоквартирных домов. Также владельцам любых зданий, в которых жилые помещения используются исключительно для сдачи в аренду, теперь потребуется специальная лицензия, аналогичная тем, что получают для ведения своего бизнеса отели.

В Мадриде, согласно местному законодательству, владельцы квартир на общем собрании могут просто запретить любую сдачу жилья в многоквартирном доме. Власти испанской столицы в настоящее время рассматривают закон, обязывающий владельцев жилья, которое сдается туристам более чем на 90 дней в течение года, приобретать специальную лицензию.

Запретили сдачу в аренду квартир в многоквартирных домах и в столице острова Майорка - Пальма-де-Майорка. Там количество уклоняющихся от уплаты налогов арендодателей, использующих онлайн-агрегаторы типа Airbnb, достигло 20 тысяч. Власти города вообще запретили сдавать квартиры туристам в летний сезон, начиная с 1 июля 2018 года. Туристы смогут арендовать только частные дома, находящиеся в туристической зоне. Владельцы домов, расположенных в охранных зонах, в сельской местности, в непосредственной близости от аэропортов и в промышленных зонах также не смогут предложить их отдыхающим.

Правительство Балеарских островов, в состав которых входит Майорка, ранее оштрафовало Airbnb на 300 тысяч евро за размещение нелицензированных квартир, уклоняющихся от уплаты налогов.

На острове Ибица начал действовать новый жесткий закон, ограничивающий с лета 2018 года возможность для туристов снять там частное жилье через Airbnb и другие онлайн-платформы. Во все прошлые годы остров, начиная с мая, превращался для местных жителей в ад, поскольку сотни тысяч туристов съезжались сюда из всех европейских стран. Жители сдавали им в краткосрочную аренду свое жилье, сами ютясь в фургонах и даже в картонных коробках на улицах. Муниципалитет решил положить этому конец и ввел запрет на сдачу жилья. Но пока еще не все районы острова одобрили это нововведение - снять в аренду квартиры и виллы можно в некоторых частях Ибицы.

О введении новых дополнительных ограничений на сдачу туристам жилья через глобальные онлайн-агрегаторы заявили и власти Канарских островов, где аренда квартир в многоквартирных домах была запрещена еще в 2012 году. Острова Тенерифе и Гран-Канария объявили о запрете сдавать жилье туристам через Airbnb на летний период. Цель запрета - защитить право местных жителей на доступное жилье, цены на которое взлетели в результате повсеместной сдачи в краткосрочную аренду. Исключение из всех Канарских островов сделаны только для островов Пальма, Гомера и Иерро, сообщает The Sun.