Определена самая популярная страна в Instagram

Лидировала в рейтинге Исландия, которая признана в настоящее время самой фотографируемой в соцсети.

Журнал Cosmopolitan назвал самую популярную страну по версии Instagram, которая фигурирует на снимках чаще других. Также авторы издания составили список мест, которые лучше выкладывать в Instagram.

Редакторы, в частности, порекомендовали северное сияние и посоветовали путешественникам отправиться подальше от населенных пунктов для того, чтобы лицезреть природное явление.

Второе место в рейтинге занимает термальный источник, который выделяется своим необычным цветом воды.

Тажке отмечены ледник Йёкюльсаурлоун и знаменитый Черный пляж на южном побережье Исландии.