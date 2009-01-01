Бесконечная война и надежда на новую жизнь. Великий и ужасный Багдад

«В Багдаде всё спокойно» — пелось в песенке из знаменитого советского кинофильма «Волшебная лампа Аладдина». Однако в реальности жители этого города не видели мирного неба над головой уже почти два десятилетия. Но и в этом месте, несмотря на нескончаемые терроры, взрывы и нападения, фотографам удается запечатлеть моменты радости, искренние улыбки людей и обыденный ход жизни страны. Русский TVNET подготовил для вас подборку фотографий, в которых вы увидите не только весь ужас Багдада, но и то, насколько он может быть прекрасен.