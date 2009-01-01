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Великий и ужасный: Багдад в 20 фотографиях

Русский TVNET
Фото: AP/Scanpix

«В Багдаде всё спокойно» — пелось в песенке из знаменитого советского кинофильма «Волшебная лампа Аладдина». Однако в реальности жители этого города не видели мирного неба над головой уже почти два десятилетия. Но и в этом месте, несмотря на нескончаемые терроры, взрывы и нападения, фотографам удается запечатлеть моменты радости, искренние улыбки людей и обыденный ход жизни страны. Русский TVNET подготовил для вас подборку фотографий, в которых вы увидите не только весь ужас Багдада, но и то, насколько он может быть прекрасен.

Багдад: бесконечная война и кровавое поле боя

24 ноября 2012 года. Шиитские паломники во время религиозного шествия на Ашура в Багдаде
24 ноября 2012 года. Шиитские паломники во время религиозного шествия на Ашура в Багдаде FOTO: Scanpix
19 апреля 2012 года. Песчаная буря в Багдаде
19 апреля 2012 года. Песчаная буря в Багдаде FOTO: REUTERS/Scanpix
20 мая 2013 года. Мужчина плачет над гробом дочери, которая погибла во время волны взрывов в Багдаде
20 мая 2013 года. Мужчина плачет над гробом дочери, которая погибла во время волны взрывов в Багдаде FOTO: AP/Scanpix
14 августа 2014 года. В результате натиска исламских боевиков, которые захватили большую часть страны и изгнали сотни тысяч людей из собственных домов, люди вынуждены жить под мостом
14 августа 2014 года. В результате натиска исламских боевиков, которые захватили большую часть страны и изгнали сотни тысяч людей из собственных домов, люди вынуждены жить под мостом FOTO: AP/Scanpix
9 сентября 2015 года. Иракская женщина оплакивает своих детей, которые утонули, пытаясь бежать в Грецию
9 сентября 2015 года. Иракская женщина оплакивает своих детей, которые утонули, пытаясь бежать в Грецию FOTO: REUTERS/Scanpix
26 марта 2016 года. Теракт на футбольном матче в Багдаде унес жизни более 40 человек
26 марта 2016 года. Теракт на футбольном матче в Багдаде унес жизни более 40 человек FOTO: AP/Scanpix
7 июня 2018 года. Жители на месте взрыва склада боеприпасов
7 июня 2018 года. Жители на месте взрыва склада боеприпасов FOTO: REUTERS/Scanpix

Багдад: вера в лучшее и надежда на новую жизнь

30 мая 2018 года. Мужчина спасается от жары
30 мая 2018 года. Мужчина спасается от жары FOTO: AP/Scanpix
12 мая 2018 года. Иракская женщина показывает палец после голосования на парламентских выборах в стране. Порядок голосования такой: сначала необходимо окунуть палец в склянку с несмываемыми чернилами — потом опустить в урну бюллетень. Чернильная метка нужна для того, чтобы один человек не проголосовал дважды
12 мая 2018 года. Иракская женщина показывает палец после голосования на парламентских выборах в стране. Порядок голосования такой: сначала необходимо окунуть палец в склянку с несмываемыми чернилами — потом опустить в урну бюллетень. Чернильная метка нужна для того, чтобы один человек не проголосовал дважды FOTO: AP/Scanpix
15 апреля 2009 года. Две девочки на международном фестивале цветов в Багдаде
15 апреля 2009 года. Две девочки на международном фестивале цветов в Багдаде FOTO: AP/Scanpix
1 марта 2009 года. Солдат США и иракская девочка
1 марта 2009 года. Солдат США и иракская девочка FOTO: AP/Scanpix
22 августа 2009 года. Продавец арбузов
22 августа 2009 года. Продавец арбузов FOTO: AP/Scanpix
29 сентября 2012 года. Люди читают книги во время инициативы «Я иракец ... я читаю»
29 сентября 2012 года. Люди читают книги во время инициативы «Я иракец ... я читаю» FOTO: REUTERS/Scanpix
7 июля 2015 года. Иракские дети наслаждаются теплом
7 июля 2015 года. Иракские дети наслаждаются теплом FOTO: AP/Scanpix
19 декабря 2015 года. 20-летняя девушка радуется победе на конкурсе
19 декабря 2015 года. 20-летняя девушка радуется победе на конкурсе "Мисс Ирак 2015" FOTO: AP/Scanpix
1 июня 2015 гоа. Модель демонстрирует традиционный иракский костюм
1 июня 2015 гоа. Модель демонстрирует традиционный иракский костюм FOTO: AP/Scanpix
14 февраля 2015 года. Багдад готовится ко Дню Святого Валентина
14 февраля 2015 года. Багдад готовится ко Дню Святого Валентина FOTO: REUTERS/Scanpix
22 января 2016 года. Молитва
22 января 2016 года. Молитва FOTO: REUTERS/Scanpix
11 сентября 2017 года. Буйволы пришли на водопой
11 сентября 2017 года. Буйволы пришли на водопой FOTO: AP/Scanpix
21 мая 2017 года. Багдадский мальчик позирует для фотографии во время церемонии получения гражданства Канады
21 мая 2017 года. Багдадский мальчик позирует для фотографии во время церемонии получения гражданства Канады FOTO: REUTERS/Scanpix
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