Прекрасные и ужасные Афины: 20 фотографий, менющих представление о городе

Когда мы слышим о Греции, невольно представляем себе «античную культуру» - знаменитая архитектура, мифы и герои - образы, навеянные нам литературой, искусством и кинематографом. В конец концов, Греция и ее столица Афины - это всегда что-то древнее и далекое, но в то же время такое близкое, существующее в сегодняшнем мире. Русский TVNET подготовил 20 фотографий, сделанных за последние несколько лет профессиональными фотокорреспондентами, которые покажут вам, чего на самом деле стоит ожидать от столицы страны на берегу Эгейского моря.