Во власти растений: мать-природа захватила китайский поселок

Когда-то в рыбацком поселке Хоутоувань была активная община рыбаков, но сейчас его полностью поглотила мать-природа, свидетельствуют фотографии AFP.

Стремительное развитие Китая вынудило природу отступить, однако она вернулась в этот сельский поселок.

В поселке Хоутоувань когда-то была сильная община рыбаков, которая держалась у обрывов архипелага Шенгси. Сейчас поселок заброшен, темные дома заросли травой.

Единственное, что мешает здесь расти кустам, это толпы туристов, которых везут за 140 километров из Шанхая в это сказочное место на востоке Китая.

Хоутоувань был основан в 1950 году и с течением лет разросся, благодаря богатствам моря. Однако местный порт в конце концов оказался слишком мал для более крупных кораблей, необходимых для рыбной ловли, и их направили к другим ближайшим портам.

Однако со временем это стало слишком неудобно и даже опасно для местных житлей, принимая во внимание, что в поселок ведет всего одна сложная и извилистая дорога.

В середине девяностых годов прошлого века поселок, в котором обитало около 3000 жителей, стремительно опустел, люди переехали в ближайший город на островах.

Еще недавно в поселке можно было гулять свободно, но в прошлом году местные власти ввели плату за въезд, которая составляет примерно 6 евро.