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Этот странный Таиланд: зачем местные жители накрывают стол для обезьян?

Русский TVNET
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Фото: Carters News Agency

Талианд - родина необычных традиций и праздников. Одна из них - обезьяний банкет. Раз в год 600 макак приглашаются к обеду - на столе диаметром 7 метров их ждут 2 тонны еды. Так жители города Лопбури благодарят обезьян за победы в былых войнах.

Согласно древнему поверью, животные были солдатами в армии бога Нараии. И если они милостиво принимают дары, значит и бог будет благосклонен. Конечно, во время праздника обижать виновников торжества нельзя, и обезьяны этим пользуются. В прямом смысле, садясь на головы собравшимся.

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