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Для самых отважных: 7 смотровых площадок, с которых весь мир, как на ладони

Русский TVNET
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EdgeWalk в Торонто (Канада) | Фото: REUTERS/Scanpix

Смотровые площадки популярны среди туристов, потому что они дарят незабываемые впечатления своими видами, которые просто недоступны на земле. Отсюда всегда можно сделать прекрасные снимки той местности, где вы находитесь. Российское издание о путешествиях «Вокруг света» подготовила подборку самых головокружительных смотровых площадок мира, с которых вам точно удастся все рассмотреть. Но только в том случае, если вы отважитесь туда забраться.

1

EdgeWalk в Торонто (Канада)
2

Aurland Lookout в Норвегии
3

Парящий мост в Москве (Россия)
4

«Тропа веры» Тяньмэнь (Китай)
5

Водопады Игуасу (Аргентина и Бразилия)
6

Башня Лотте Ханой (Вьетнам)
7

Willis Tower в Чикаго (США)
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