Для самых отважных: 7 смотровых площадок, с которых весь мир, как на ладони

Смотровые площадки популярны среди туристов, потому что они дарят незабываемые впечатления своими видами, которые просто недоступны на земле. Отсюда всегда можно сделать прекрасные снимки той местности, где вы находитесь. Российское издание о путешествиях «Вокруг света» подготовила подборку самых головокружительных смотровых площадок мира, с которых вам точно удастся все рассмотреть. Но только в том случае, если вы отважитесь туда забраться.