Из маленького городка в большой курорт, или 3 веские причины съездить в литовский Бирштонас

Бирштонас очаровывает сразу. Небольшой городок с идеальными дорогами, ухоженными газонами, отремонтированными домами, свежим воздухом и улыбающимися на улице людьми. Добавьте сюда еще современные условия курортного лечения, приятные цены и различные семейные развлечения, и вы поймете, почему с каждым годом сюда приезжает все больше литовцев и все больше зарубежным гостей. Русский TVNET побывал на этом литовском курорте. Рассказываем, что там можно увидеть, как отдохнуть и чем Бирштонас хорош, если вы решите провести там выходные и не только.