Эксперты назвали самых недовольных в мире туристов

Представители онлайн-сервиса Reward Expert опубликовали рейтинг наиболее недовольных туристов мира, а также самых счастливых путешественников. Перечни были опубликованы на официальном сайте компании. Самыми недовольными оказались туристы из Испании.

Сообщается, что при составлении рейтинга эксперты использовали около 3,5 миллионов отзывов о гостиницах, в которых останавливались путешественники. В целом были исследованы отзывы об отелях в 70 странах мира.

Следом за испанцами в перечне недовольных идут представители Ирландии, Исландии, а также Италии и Болгарии. В ТОП-10 также вошли туристы из Зимбабве, Дании, Турции, Ирана и Литвы.

Что касается самых довольных туристов, то лидировали в списке россияне, сербы и ливанцы.

Далее в перечне идут путешественники из Австралии, Беларуси, Израиля, Грузии, Иордании, США и Колумбии.