Среда, 27 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Эксперты назвали самых недовольных в мире туристов

korrespondent.net
Иллюстративное фото | Фото: PantherMedia/ScanPix

Представители онлайн-сервиса Reward Expert опубликовали рейтинг наиболее недовольных туристов мира, а также самых счастливых путешественников. Перечни были опубликованы на официальном сайте компании. Самыми недовольными оказались туристы из Испании.

Сообщается, что при составлении рейтинга эксперты использовали около 3,5 миллионов отзывов о гостиницах, в которых останавливались путешественники. В целом были исследованы отзывы об отелях в 70 странах мира.

Следом за испанцами в перечне недовольных идут представители Ирландии, Исландии, а также Италии и Болгарии. В ТОП-10 также вошли туристы из Зимбабве, Дании, Турции, Ирана и Литвы.

Что касается самых довольных туристов, то лидировали в списке россияне, сербы и ливанцы.

Далее в перечне идут путешественники из Австралии, Беларуси, Израиля, Грузии, Иордании, США и Колумбии.

0 Комментарии