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В Вильнюсе ввели туристический налог

Русский TVNET
Vilnius | Фото: REUTERS/Scanpix

Иностранцам, прибывшим в Вильнюс, с 1 июля придётся заплатить налог в размере до одного евро в сутки, сообщает портал life.ru

Отмечается, что эти денежные поступления литовские власти планируют направить на развитие различных секторов туристической отрасли. В частности, увеличится число авиаперелётов, появится больше указательных знаков для гостей города.

Как отметил представитель Вильнюсского турагентства Гинтаре Кавалюнайте, введение подобного туристического налога является «довольно распространённым» в мире случаем.

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