Маршрут на выходные: Шяуляй - город солнца, сладостей, музеев и пива

Если раздумываете, куда бы скататься на денек, поездка в Шяуляй — отличный вариант. Ехать от Риги всего два часа, а впечатлений будет море. В городе трех «С» — солнца, сладостей и своеобразных музеев — вас ждут развлечения на любой вкус: дегустации шоколада и отменного пива, посещение оригинальных музеев, увлекательные мастер-классы в старинной аптеке и чайной «Валерьянка», отдых на природе и спортивные игры в одном из лучших спорткомплексов Прибалтики.