Четверг, 5 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
СТИЛЬ ЖИЗНИ ТЕХНОЛОГИИ НАУКА КОСМОС АВТО ТУРИЗМ ИСТОРИЯ

Маршрут на выходные: Шяуляй - город солнца, сладостей, музеев и пива

Марина Сиунова/ Русский TVNET
Фото: @sialiutic/ facebook

Если раздумываете, куда бы скататься на денек, поездка в Шяуляй — отличный вариант. Ехать от Риги всего два часа, а впечатлений будет море. В городе трех «С» — солнца, сладостей и своеобразных музеев — вас ждут развлечения на любой вкус: дегустации шоколада и отменного пива, посещение оригинальных музеев, увлекательные мастер-классы в старинной аптеке и чайной «Валерьянка», отдых на природе и спортивные игры в одном из лучших спорткомплексов Прибалтики.

1

Шоколадный рай
2

Вилла Хаима Френкеля и наследие модерна
3

Дух старины: пивоварня «Gubernija»
4

Мастер класс в эко-стиле: аптека «Валерьянка»
5

Спорт и активный отдых
0 Комментарии