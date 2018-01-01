Маршрут на выходные: фестивальная лихорадка и пир в Кулдиге

От количества фестивалей уже кружится голова? Ничего страшного! Ведь лето пролетит быстро, а вам потом будет что вспомнить. Главное - выбрать праздник по вкусу и насладиться им сполна.

В Салацгриву на Positivus

FOTO: Пресс-фото

Лес и пляж рыбацкого городка Салацгрива в выходные превратится в площадку самого масштабного в Прибалтике музыкального фестиваля POSITIVUS. В этом году на фестивале гостят Nick Cave & Tht Bad Seeds, The Prodigy, Years & Years, а также шведы Tove Lo, британцы Mura Masa, американцы Lauv, провокативный украинец Ivan Dorn, наша Dagamba и многие другие интересные музыканты. Но ехать стоит не только ради программы, ведь главное на фестивале — особая атмосфера, где можно и себя показать, и на других посмотреть. Съедутся колоритные личности, устроят парад экстравагантных нарядов, вас ожидают самые развлечения — сеансы кино, игры, конкурсы. Для детей предусмотрена специальная площадка, где за ними присмотрят аниматоры.

Полная программа фестиваля - здесь

В Цесис на фестиваль искусства

FOTO: LETA

Чем бы вы ни интересовались - современным искусством, театром, кино, или музыкой — на Цесисском фестивале искусств, которые открывается в воскресенье 22 июля, вам будет что посмотреть. Среди самых ярких событий: 36-часовая мультимедиальная инсталляция «Неожиданные источники» / Unexpected Sources с музыкально-визуальными перформансами артистов из разных стран, выставка классика американского независимого кино, художника Джеймса Беннинга, смотр лучших театральных спектаклей года и гала-концерт фестиваля Salut d’amour с участием оперной дивы Марины Ребеки. «В этом году Фестиваль искусств обыграет тему визуального искусства. Мы продолжим экспериментировать, покажем выдающиеся работы», - обещает директор смотра Юрис Жагарс. Праздник искусства будет проходить в городе в течение всего месяца, радуя гостей интересными преставлениями, концертами, фильмами и выставками. Фестиваль продлится до 26 августа, но поездку лучше не откладывать.

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В Саулкрасты на джаз

FOTO: Пресс-фото

Отдых на море в Саулкрасты можно совместить с посещением фестиваля Saulkrasti Jazz 2018, кульминация которого как-раз придется на этот уик-энд. В пятницу вечером на сцену поднимутся латвийские джазовые коллективы Syncope, JVLMA и RDKS Big Band и литовский проект Gin’Gas. В субботу программу продолжит выступление новой группы Эвелины Протектор Jazzatomy, польской команды Laboratorium и Джазового оркестра из Армении.

Подробнее о программе фестиваля - здесь

В Кулдигу на пир

FOTO: kuldiga.lv

Городской праздник «Пиры в Кулдиге» стартует 19 июля. Праздник пользуется популярностью и ежегодно собирает тысячи гостей. Эмблемой «Пиров» в этом году станет бабочка, символ легкости. Откроется городской фестиваль концертом у церкви Св.Катрины и праздничным шествием. На выходные организаторы подготовили суперазнообразную программу: с Алексупитским карнавалом и забегом, экстремальным мотошоу, «яичными войнами», выставкой ремесел, развлечениями для детей и взрослых (в том числе пенным балом в воскресенье утром). Особенность этого года: парад театральных представлений и красочных шоу, которые на улицах города представят артисты уличных театров из разных стран Еврпоы - Италии, Испании, Нидерландов. Кульминацей праздника станет концерт 20 июля на эстраде Кулдиги с участием Марии Наумовой, Нормунда Рутулиса, актеров Театра Дайлес и группы «Mirage Jazz Orchestra», за которым последует Зеленый бал.

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