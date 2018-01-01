В Индии пригрозили снести Тадж-Махал. Он покрылся плесенью и потрескался

Индийский суд поставил правительство страны перед выбором – либо восстановить постепенно разрушающийся Тадж-Махал, либо снести его.
Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности, сообщает Hindustan Times.
Белый мрамор Тадж-Махала за более чем 350 лет покрылся плесенью и потрескался, однако правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.
«Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он (мавзолей ред.) гораздо красивей Эйфелевой башни, которая выглядит как телебашня», – заявили судьи.
Судьи направили правительству письмо, в котором предложили три варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать специальный комитет по сохранению достопримечательности.
Напомним, весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. С 1 апреля туристам ограничили посещение Тадж-Махала тремя часами.