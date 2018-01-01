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В Индии пригрозили снести Тадж-Махал. Он покрылся плесенью и потрескался

korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Индийский суд поставил правительство страны перед выбором – либо восстановить постепенно разрушающийся Тадж-Махал, либо снести его.

Верховный суд Индии потребовал отреставрировать мавзолей-мечеть Тадж-Махал под угрозой сноса достопримечательности, сообщает Hindustan Times.

Белый мрамор Тадж-Махала за более чем 350 лет покрылся плесенью и потрескался, однако правительство не обращает внимания на разрушение памятника архитектуры.

«Эйфелеву башню ежегодно приезжают осмотреть 80 миллионов туристов. Это в восемь раз больше, чем число посетителей Тадж-Махала, при этом он (мавзолей ред.) гораздо красивей Эйфелевой башни, которая выглядит как телебашня», – заявили судьи.

Судьи направили правительству письмо, в котором предложили три варианта решения проблемы: закрыть Тадж-Махал, разрушить или отреставрировать. Также предлагается создать специальный комитет по сохранению достопримечательности.

Напомним, весной сильный ветер разрушил минареты на входных воротах Тадж-Махала. С 1 апреля туристам ограничили посещение Тадж-Махала тремя часами.

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